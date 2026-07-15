Реакция Мбаппе на вылет сборной Франции с ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на поражение от Испании.

Франция проиграла Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026.

Голы у испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

Франция сыграет в матче за третье место.

«Матч получился не таким, как мы хотели – ни тактически, ни технически, ни с точки зрения нашего уровня. Если вы не делаете то, что должны делать в полуфинале чемпионата мира, вы не побеждаете.

Испания придерживалась плана, который характерен для них – им нравится владеть мячом, контролировать темп игры. Идея заключалась в том, чтобы высоко прессинговать соперника, не дать этому ритму закрепиться, и нам это не удалось. Было слишком много технических ошибок, мы не смогли доставить им проблемы, когда должны были это сделать.

Мы позволили им диктовать темп – мы должны были изменить баланс сил, и именно это нам не удалось. С самого начала из-за прессинга мы всегда оказывались втроем против двоих в центре поля, а против Испании это уже сложно. У Фабиана [Руиса] и Родри было достаточно времени, в прессинге не хватало взаимопонимания.

Нам нужно было играть персонально, заставлять соперников бегать вместе с нами, потому что эта команда не любит бегать без мяча. И даже когда мы возвращали мяч, первые пасы и первые касания не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира. Из всего этого и складывается поражение.

Я очень разочарован, как и все. Мы мечтали выйти в финал, дать нашей стране возможность мечтать, творить историю… Теперь мы должны принять это с высоко поднятой головой.

Разочарование огромно, я не могу выразить это словами. Нужно взять себя в руки, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет. На клубном и международном уровнях будут и другие события», – сказал Мбаппе.

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