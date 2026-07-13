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Президент «Барселоны» высказался о трансферах Адейеми, Рафиньи и Феррана

13 июля, 13:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил предстоящий переход вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

«Мы так рады. Он игрок, за которым мы давно следили. Адейеми очень быстр, очень хороший игрок. [Cпортивный директор] Деку проделал отличную работу», – сказал Лапорта.

По его словам, клуб не намерен расставаться с вингером Рафиньей на фоне подписаний вингеров Энтони Гордона и Адейеми.

«Мы не хотим, чтобы Рафинья уходил. Он ключевой игрок для нас. Подписание Гордона и Адейеми не связано с Рафиньей. Это не значит, что Рафа уходит», – отметил президент каталонского клуба.

Лапорта также оценил вероятность перехода нападающего Феррана Торреса в «ПСЖ».

«Не можем это подтвердить. Он игрок «Барсы» и очень хорошо играет на чемпионате мира», – сказал Лапорта.

Сообщалось, что «Барселона» готова продать Торреса «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

За Адейеми «блауграна» заплатит 22+9 млн евро и 35% при перепродаже.

  • 26-летний Торрес провел в минувшем сезоне 49 матчей за «Барселону», забил 21 гол, сделал 3 ассиста.
  • 24-летний Адейеми в сезоне-2025/26 сыграл за «Боруссию Д» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
  • В минувшем сезоне 29-летний Рафинья провел за «Барселону» 33 матча, забил 21 гол, сделал 8 ассистов.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Германия. Бундеслига Боруссия Д Барселона Рафинья Торрес Ферран Адейеми Карим Лапорта Жоан
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