Президент «Барселоны» высказался о трансферах Адейеми, Рафиньи и Феррана

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил предстоящий переход вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

«Мы так рады. Он игрок, за которым мы давно следили. Адейеми очень быстр, очень хороший игрок. [Cпортивный директор] Деку проделал отличную работу», – сказал Лапорта.

По его словам, клуб не намерен расставаться с вингером Рафиньей на фоне подписаний вингеров Энтони Гордона и Адейеми.

«Мы не хотим, чтобы Рафинья уходил. Он ключевой игрок для нас. Подписание Гордона и Адейеми не связано с Рафиньей. Это не значит, что Рафа уходит», – отметил президент каталонского клуба.

Лапорта также оценил вероятность перехода нападающего Феррана Торреса в «ПСЖ».

«Не можем это подтвердить. Он игрок «Барсы» и очень хорошо играет на чемпионате мира», – сказал Лапорта.

Сообщалось, что «Барселона» готова продать Торреса «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

За Адейеми «блауграна» заплатит 22+9 млн евро и 35% при перепродаже.