Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal

Издание Goal опубликовало рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» в этом году.

Десятка выглядит так.

1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии).

2. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).

3. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции).

4. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).

5. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

7. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).

8. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии).

9. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).

10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии).