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У игрока «Вердера» сняли колеса с машины

8 августа, 17:59
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Карим Кулибали, 19-летний защитник бременского «Вердера», сообщил о краже всех четырех колес с его личного автомобиля.

Футболист заметил пропажу, когда собирался отправиться на тренировку. Снимок машины без колес он опубликовал в Snapchat.

«Бремен (эмодзи аплодисментов). Я просто хотел отправиться на тренировку», – подписал публикацию Кулибали.

  • Немецкий защитник пополнил состав «Вердера» в июле 2025 года.
  • В минувшем сезоне он сыграл 27 матчей за клуб и забил один гол.
  • «Вердер» выступает в Бундеслиге.

Коллаж: Okko

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вердер Кулибали Карим
Комментарии (4)
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Просто-333
1786201369
На сувениры разобрали...
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рылы
1786201680
Между прочим, в соседнем районе жених украл члена партии ©
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Manilov
1786204427
У местных Каримов поспрашивай, по-братски.
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Чилим.
1786241042
Резина нонче в дефиците...
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