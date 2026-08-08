У игрока «Вердера» сняли колеса с машины

Карим Кулибали, 19-летний защитник бременского «Вердера», сообщил о краже всех четырех колес с его личного автомобиля.
Футболист заметил пропажу, когда собирался отправиться на тренировку. Снимок машины без колес он опубликовал в Snapchat.
«Бремен (эмодзи аплодисментов). Я просто хотел отправиться на тренировку», – подписал публикацию Кулибали.
- Немецкий защитник пополнил состав «Вердера» в июле 2025 года.
- В минувшем сезоне он сыграл 27 матчей за клуб и забил один гол.
- «Вердер» выступает в Бундеслиге.
Коллаж: Okko
Источник: «Бомбардир»