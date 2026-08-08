У игрока «Вердера» сняли колеса с машины

Карим Кулибали, 19-летний защитник бременского «Вердера», сообщил о краже всех четырех колес с его личного автомобиля.

Футболист заметил пропажу, когда собирался отправиться на тренировку. Снимок машины без колес он опубликовал в Snapchat.

«Бремен (эмодзи аплодисментов). Я просто хотел отправиться на тренировку», – подписал публикацию Кулибали.

Немецкий защитник пополнил состав «Вердера» в июле 2025 года.

В минувшем сезоне он сыграл 27 матчей за клуб и забил один гол.

«Вердер» выступает в Бундеслиге.

Коллаж: Okko