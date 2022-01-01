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Лига 1 2025/2026
Команды
Страсбур
Карим Кулибали
€ 28 млн
Карим Кулибали
Страсбур
23 мая 2007 (19), Ольденбург
#31 | Защитник
191 см
Германия | Кот-д'Ивуар
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У игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
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18:13
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