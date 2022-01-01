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Бундеслига 2026/2027
Команды
Вердер
€ 108,80 млн
Вердер
Бремен
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Везерстадион
Сайт:
http://www.werder.de
Тренер:
Даниэль Тиун
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
Вчера, 10:10
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии Д» и «Вердера» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Майнц» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига Германии: шансы «Майнца» и «Вердера» на победу в матче 7-го тура
23 октября
В Германии ответили, могут ли у клубов быть проблемы с подписанием Максименко
21 октября
1
Команда Серии A и 2 клуба Бундеслиги следят за вратарем «Спартака»
20 октября
31
«Вердер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Вердер» – «Падерборн»: кто победит в матче 6 тура Бундеслиги 2026/2027
16 октября
Бундеслига. Лидирующая «Боруссия Д» впервые потеряла очки, ведя 2:0 до 88-й минуты
9 октября
2
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
«Боруссия» Д – «Вердер»: лидер без потерь проверяет на прочность лучший старт бременцев за четыре года
8 октября
Видео
Легенды «Реала» пили пиво прямо во время матча
27 сентября
3
«Вердер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
«Вердер» – «Аугсбург»: кто победит в матче 4-го тура Бундеслиги 2026/2027
18 сентября
«Кельн» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Кельн» – «Вердер»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
«Вердер» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Вердер» – «РБ Лейпциг»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Фрайбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Фрайбург» – «Вердер»: кто победит в матче 1-го тура Бундеслиги 2026/2027
29 августа
Фото
У игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Трансляция
«Вердер» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Вердер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Вердер» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.35
1 мая
Трансляция
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
Трансляция
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
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