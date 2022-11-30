- 11 февраля
- 19:28 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» (3:0), «Боруссия» Д на выезде победила «Вердер» (2:0)
- 30 ноября 2022
- 21:54 Агент форварда сборной Германии Фуллкруга ответил, готов ли игрок перейти в «Зенит»
- 9 ноября 2022
- 00:19 Бундеслига. «Бавария» забила шесть мячей «Вердеру», Гнабри оформил хет-трик в ворота бывшего клуба
- 8 ноября 2022
- 20:46 Где смотреть «Бавария» – «Вердер»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 8 ноября
- 21 августа 2022
- 05:32 Дортмундская «Боруссия» установила антирекорд Бундеслиги 2
- 20 августа 2022
- 18:30 Бундеслига. «Боруссия» Д уступила «Вердеру», ведя 2:0 к 89-й минуте 3
- 18 июля 2022
- 08:24 Полузащитник «Рубина» Абильдгор заинтересовал клубы из АПЛ, Бундеслиги и Серии А
- 16 мая 2022
- 08:35 «Вердер» вернулся в Бундеслигу спустя год после вылета 1
- 26 января 2022
- 18:53 Экс-тренер «Вердера» Анфанг отстранен от футбола за поддельный сертификат о прививке 1
- 20 ноября 2021
- 14:19 «Вердер» объявил об отставке тренера, подозреваемого в получении поддельного сертификата о вакцинации 1
- 7 июля 2021
- 20:52 Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с клубом второй Бундеслиги «Вердером», уступая 0:2 26
- 28 июня 2021
- 08:22 «Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии 1
- 22 мая 2021
- 18:25 Бундеслига. «Вердер» впервые за 41 год вылетел, «Унион» попал в еврокубки и другие результаты последнего тура 3
- 16 мая 2021
- 11:54 «Вердер» за тур до финиша Бундеслиги сменил тренера. В команду вернулся Шааф, возглавлявший ее в 1999-2013 годах
- 15 мая 2021
- 18:26 Бундеслига. «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом», «Шальке» и «Айнтрахт» забили на двоих семь голов и другие результаты 1
- 8 мая 2021
- 19:18 Бундеслига. «Боруссия» Д обыграла «Лейпциг», «Вольфсбург» разгромил «Унион» и другие результаты
- 1 мая 2021
- 00:16 Кубок Германии. «Лейпциг» в дополнительное время обыграл «Вердер» и вышел в финал
- 24 апреля 2021
- 18:30 Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу», «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» и другие результаты
- 18 апреля 2021
- 18:36 Бундеслига. «Боруссия» разгромила «Вердер», у Холанда дубль
- 10 апреля 2021
- 18:48 Бундеслига. «Бавария» упустила победу над «Унионом», «Лейпциг» разгромил «Вердер» и другие результаты 1
- 7 апреля 2021
- 21:26 Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
- 20 марта 2021
- 19:40 Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве разгромила «Штутгарт», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Кельном» и другие результаты 4
- 13 марта 2021
- 20:21 Бундеслига. «Бавария» победила «Вердер», Филипп помог «Вольфсбургу» разгромить «Шальке»