16.05.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
2-3-3-2
30
Бакхаус
5
Пипер
31
Кулибали
14
Линен
6
Стаге
18
Пуэртас
2
Деман
20
Шмид
11
Нджинма
29
Муса
23
Шмидт
3-2-2-3
1
Кобель
3
Антон
4
Шлоттербек
49
Реджани
26
Рюэрсон
24
Свенссон
8
Нмеча
7
Беллингем
14
Байер
40
Инасио
9
Гирасси
5
Пипер
32
Фридль
32
Фридль
5
Пипер
18
Пуэртас
24
Чович
24
Чович
18
Пуэртас
20
Шмид
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
20
Шмид
23
Шмидт
17
Груль
17
Груль
23
Шмидт
29
Муса
7
Мбангула
7
Мбангула
29
Муса
26
Рюэрсон
2
Коуто
2
Коуто
26
Рюэрсон
40
Инасио
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
40
Инасио
14
Байер
10
Брандт
10
Брандт
14
Байер
7
Беллингем
27
Адейеми
27
Адейеми
7
Беллингем
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
Остались в запасе
Вердер
Боруссия Д
25
Маркус Колке
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
19
Йован Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
19
Йован Милошевич
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
Точно не сыграют
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Вердер - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
8
5
Офсайды
4
0
Количество передач
515
485
Сейвы
7
3
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
14
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.49
2.74
xGP (предотвращенные голы)
0.18
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Боруссии» Дортмунд, 34-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»