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  • Известен игрок, за которого «Реал» планирует заплатить 150 миллионов

Известен игрок, за которого «Реал» планирует заплатить 150 миллионов

Сегодня, 19:31

Флорентино Перес, президент «Реала», намерен приобрести полузащитника «Баварии» Майкла Олисе за 150 миллионов евро, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Перес заявлял, что в случае переизбрания сделает рекордное для мадридского клуба трансферное предложение, но при этом подчеркнул, что речь идeт не об Олисе. Однако, по данным источника, уже в среду президент «Реала» направит официальный запрос именно по 24-летнему французу.

  • Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу.
  • В составе мюнхенцев полузащитник дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
  • Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня. Соперником Переса выступит бизнесмен Энрике Рикельме.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Реал Олисе Майкл
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