Известен игрок, за которого «Реал» планирует заплатить 150 миллионов

Флорентино Перес, президент «Реала», намерен приобрести полузащитника «Баварии» Майкла Олисе за 150 миллионов евро, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Перес заявлял, что в случае переизбрания сделает рекордное для мадридского клуба трансферное предложение, но при этом подчеркнул, что речь идeт не об Олисе. Однако, по данным источника, уже в среду президент «Реала» направит официальный запрос именно по 24-летнему французу.