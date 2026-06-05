Известен игрок, за которого «Реал» планирует заплатить 150 миллионов

Флорентино Перес, президент «Реала», намерен приобрести полузащитника «Баварии» Майкла Олисе за 150 миллионов евро, сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
Ранее Перес заявлял, что в случае переизбрания сделает рекордное для мадридского клуба трансферное предложение, но при этом подчеркнул, что речь идeт не об Олисе. Однако, по данным источника, уже в среду президент «Реала» направит официальный запрос именно по 24-летнему французу.
- Олисе перешeл в «Баварию» в 2024 году. В прошлом сезоне он провeл 52 матча, забил 22 мяча и отдал 31 голевую передачу.
- В составе мюнхенцев полузащитник дважды стал чемпионом Германии, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
- Выборы президента «Реала» состоятся 7 июня. Соперником Переса выступит бизнесмен Энрике Рикельме.
Источник: «Бомбардир»