Месси вошел в тройку фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2026 году

Букмекеры обновили котировки на обладателя следующего «Золотого мяча».
Главным фаворитом остается нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.
Вторым котируется форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
В тройку основных претендентов на награду поднялся Лионель Месси, опередивший Майкла Олисе, Ламина Ямаля, Эрлинга Холанда и других.
- Гарри Кейн (Англия) – 3.50 (коэффициент на его победу);
- Килиан Мбаппе (Франция) – 3.75;
- Лионель Месси (Аргентина) – 6.00;
- Майкл Олисе (Франция) – 7.00;
- Усман Дембеле (Франция) – 9.00;
- Ламин Ямаль (Испания) – 11.00;
- Эрлинг Холанд (Норвегия) – 13.00;
- Джуд Беллингем (Англия) – 21.00.
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Источник: Спортс’’