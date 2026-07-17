Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»

Вингер «Баварии» Майкл Олисе в частных разговорах не скрывает желания продолжить карьеру в «Реале».

Во время ЧМ-2026 он расспрашивал партнеров по сборной Франции Килиана Мбаппе, Орельена Чуамени и Ибраима Конате насчет мадридского клуба, в котором те выступают.

При этом одноклубник Олисе по «Баварии» Дайо Упамекано пытается уговорить его остаться в мюнхенском клубе.