Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»

Вингер «Баварии» Майкл Олисе в частных разговорах не скрывает желания продолжить карьеру в «Реале».
Во время ЧМ-2026 он расспрашивал партнеров по сборной Франции Килиана Мбаппе, Орельена Чуамени и Ибраима Конате насчет мадридского клуба, в котором те выступают.
При этом одноклубник Олисе по «Баварии» Дайо Упамекано пытается уговорить его остаться в мюнхенском клубе.
- 24-летний Олисе в минувшем сезоне провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола, сделал 31 ассист.
- Срок нынешнего контракта вингера с мюнхенцами рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
Источник: L'Equipe