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Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»

17 июля, 01:40
10

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что он похож по стилистике на форварда «Баварии» Гарри Кейна.

– Этот розыгрыш [чемпионата мира] проходит под знаком великих бомбардиров – Месси, Мбаппе, Холанда, Кейна. Кто из них ближе тебе?

– Тяжело сравнивать меня с такими супернападающими, но по стилистике мне ближе всех Кейн. Мой типаж. Играет зачастую в два касания, а больше ему и не надо. Принял – забил.

– Какие-то приeмчики в его игре для себя подмечаешь?

– А какие у Кейна приeмчики? Он человек штрафной площади, игрок одного-двух касаний. Хороший приeм, хороший удар.

  • Соболев отличился 13 раз в 38 матчах сезона-2025/26.
  • Кейн в прошлом сезоне забил 61 мяч в 51 игре.
  • Еще 6 голов в 7 встречах англичанин записал в свой актив на ЧМ-2026.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Бавария Зенит Англия Кейн Гарри Соболев Александр
Комментарии (10)
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Бумбраш
1784253478
Твой типаж -особи из сочинского дельфинария
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АЛЕКС 58
1784255528
Придурок,Кейн нырять не умеет и яйцами на поле не трусит!
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784257465
Боже,какой типаж...
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alefreddy
1784261088
где ты и где типаж
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САДЫЧОК
1784264436
Ошибается Дельфин! Кейн на 80 метров отдает точнейший пас , защищается в обороне видит поле и т.д. У Дельфина вообще ничего из этого нет, а также нет скорости, дриблинга удара у Соболева.
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nik55
1784265190
дельфин иди к психиатру
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Дубина
1784265448
Твой типаж Азмун!!!
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Хулиганин
1784266064
И ведь ни один блохастый не выступил в защиту этого понтореза. Вот она народная любовь к морским млекопитающим.
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Литейный 4 (returned)
1784267517
Сравнил портки и пуговку от них! Ты говори, да не заговаривайся. Гыгыгы
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Good_win_ФКСМ
1784271872
повеселил.... единственное, что их объединяет, так это то, что оба называют себя футболистами))) только Кейн - настоящий футболист, а дельфин - пародия на футболиста.
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