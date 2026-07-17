Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что он похож по стилистике на форварда «Баварии» Гарри Кейна.
– Этот розыгрыш [чемпионата мира] проходит под знаком великих бомбардиров – Месси, Мбаппе, Холанда, Кейна. Кто из них ближе тебе?
– Тяжело сравнивать меня с такими супернападающими, но по стилистике мне ближе всех Кейн. Мой типаж. Играет зачастую в два касания, а больше ему и не надо. Принял – забил.
– Какие-то приeмчики в его игре для себя подмечаешь?
– А какие у Кейна приeмчики? Он человек штрафной площади, игрок одного-двух касаний. Хороший приeм, хороший удар.
- Соболев отличился 13 раз в 38 матчах сезона-2025/26.
- Кейн в прошлом сезоне забил 61 мяч в 51 игре.
- Еще 6 голов в 7 встречах англичанин записал в свой актив на ЧМ-2026.
Источник: «Чемпионат»