Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что он похож по стилистике на форварда «Баварии» Гарри Кейна.

– Этот розыгрыш [чемпионата мира] проходит под знаком великих бомбардиров – Месси, Мбаппе, Холанда, Кейна. Кто из них ближе тебе?

– Тяжело сравнивать меня с такими супернападающими, но по стилистике мне ближе всех Кейн. Мой типаж. Играет зачастую в два касания, а больше ему и не надо. Принял – забил.

– Какие-то приeмчики в его игре для себя подмечаешь?

– А какие у Кейна приeмчики? Он человек штрафной площади, игрок одного-двух касаний. Хороший приeм, хороший удар.