Тренер ЦСКА обозначил, чему можно поучиться у сборной Аргентины

Дмитрий Игдисамов, главный тренер ЦСКА, поделился впечатлениями от полуфинала ЧМ-2026 Англия – Аргентина (1:2).

«Глаза аргентинцев, когда они пели этот гимн. Там все было ясно. Как они за каждый мяч боролись, готовы были оторвать ноги, вот этому стоит поучиться. И плюс то, как они защищали друг друга. Не только Лионель Месси, его свалили, вся толпа туда...

Мы к этому должны прийти. Причем любого нашего игрока если кто-то задел, обидел, должна быть такая реакция. Соперники должны понимать, что им грозит, если они будут играть против нас по-хамски и нахально», – сказал Игдисамов пресс-службе ЦСКА.

39-летний Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах.

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