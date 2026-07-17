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  • Федор Емельяненко отказался фотографироваться с российским футболистом

Федор Емельяненко отказался фотографироваться с российским футболистом

17 июля, 13:09
6

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что экс-боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отказал ему в фото.

«Я был в бане «Сандуны». Там отдыхал Федор Емельяненко с компанией, я захотел сфоткаться с ним.

Подхожу: «Федор, здравствуйте, я ваш тезка, можно, пожалуйста, фотографию?»

Он такой: «Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться». Я: «Все, извините», – сказал Смолов.

  • 36-летний форвард сейчас находится без клуба. Ожидается, что он сыграет за «Фанком Броук Бойз» в FONBET Кубке России.
  • 49-летний Емельяненко в последний раз участвовал в бою ММА в феврале 2023 года.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (6)
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DMитрий
1784284819
А чего извинился-то?! Надо было дерзануть как в кофемании или как эти двое... хвать за стул. Вот тогда был бы сюжет! А не эти жалкие 2 строчки.
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neim
1784285714
Да уж, Сандуны это вам не Кофемания, здесь быстро рога по отшибают и пасть порвут 😁.
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Томик
1784285885
"Это ты паненкой пенальти бил? Пошёл на хрен!"
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Интерес
1784291193
А Федька Смолов фоткается в любом виде, в каком застанут. Не ожидал, что Емельяненко такой деликатный! Молодец.И вообще, что за манера лезть к узнаваемым людям везде и всюду??? Свела как-то меня судьба в самолёте с одним известным человеком.Сели, поздоровались,встали-попрощались.У багажной ленты подходит мадам и вопрошает, знаю ли я, с кем рядом сидел?Знаю,говорю, но мы с ним каждый по своим делам летели,вот и всё.Что я, должен был всю дорогу ему досаждать своим желанием пообщаться?
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784310337
А на самом деле было так: вали отсюда,а то пасть порву,моргалы выколю...
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