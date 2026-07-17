Федор Емельяненко отказался фотографироваться с российским футболистом

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что экс-боец смешанных единоборств Федор Емельяненко отказал ему в фото.
«Я был в бане «Сандуны». Там отдыхал Федор Емельяненко с компанией, я захотел сфоткаться с ним.
Подхожу: «Федор, здравствуйте, я ваш тезка, можно, пожалуйста, фотографию?»
Он такой: «Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться». Я: «Все, извините», – сказал Смолов.
- 36-летний форвард сейчас находится без клуба. Ожидается, что он сыграет за «Фанком Броук Бойз» в FONBET Кубке России.
- 49-летний Емельяненко в последний раз участвовал в бою ММА в феврале 2023 года.
Источник: Спортс''