Смолов сыграет в Кубке России-2026/27

Нападающий Федор Смолов собирается принять участие в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.
Он сыграет за «Фанком БроукБойз» – это объединенная команда «Фанкома» из Кирова и медийного клуба «БроукБойз».
36-летний футболист хочет обойти Андрея Аршавина по числу голов. Сейчас у обоих по 158 мячей. Они делят 8-е место в таблице Клуба 100.
- Смолов на профессиональном уровне поиграл за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив», «Сельту».
- В прошлом розыгрыше Кубка России он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах за «БроукБойз».
- В 1-м раунде Пути регионов «Фанком БроукБойз» встретится с «Бомиком» из Цивильска.
- В РПЛ Смолов не играет с мая 2025 года, когда покинул «Краснодар».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова