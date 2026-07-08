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Смолов сыграет в Кубке России-2026/27

Сегодня, 00:55

Нападающий Федор Смолов собирается принять участие в следующем розыгрыше FONBET Кубка России.

Он сыграет за «Фанком БроукБойз» – это объединенная команда «Фанкома» из Кирова и медийного клуба «БроукБойз».

36-летний футболист хочет обойти Андрея Аршавина по числу голов. Сейчас у обоих по 158 мячей. Они делят 8-е место в таблице Клуба 100.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Кубок БроукБойз Фанком Смолов Федор
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