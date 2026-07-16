«Краснодар» заплатит до 740 миллионов рублей за собственного воспитанника

Стало известно, во сколько обойдется «Краснодару» трансфер нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Вице-чемпион РПЛ заплатит за собственного воспитанника до 8,3 миллиона евро (около 740 миллионов рублей).

Фиксированная часть сделки составит 7,3 миллиона евро + 1 миллион евро бонусная часть.

Ради возвращения в родной клуб 28-летний футболист пошел на уступки в условиях личного контракта.