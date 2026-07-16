«Краснодар» заплатит до 740 миллионов рублей за собственного воспитанника

Стало известно, во сколько обойдется «Краснодару» трансфер нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.
Вице-чемпион РПЛ заплатит за собственного воспитанника до 8,3 миллиона евро (около 740 миллионов рублей).
Фиксированная часть сделки составит 7,3 миллиона евро + 1 миллион евро бонусная часть.
Ради возвращения в родной клуб 28-летний футболист пошел на уступки в условиях личного контракта.
- В прошлом сезоне Воробьев провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 6 млн евро.
- Он также входил в сферу интересов «Спартака».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова