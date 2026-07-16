Раскрыта зарплата Воробьева в «Краснодаре»

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев после трансфера в «Краснодар».

Зарплата 28-летнего футболиста составит около 2 миллионов евро в год (15 млн рублей в месяц).

С ним заключат контракт до 2030 года.