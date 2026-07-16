Раскрыта зарплата Воробьева в «Краснодаре»

Стало известно, сколько будет зарабатывать нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев после трансфера в «Краснодар».
Зарплата 28-летнего футболиста составит около 2 миллионов евро в год (15 млн рублей в месяц).
С ним заключат контракт до 2030 года.
- В прошлом сезоне Воробьев провел 34 встречи во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил семь голевых передач.
- Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2027 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 6 млн евро.
- Он также входил в сферу интересов «Спартака».
Источник: Metaratings