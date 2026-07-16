Акинфеев ответил, кто лучше – Мбаппе или Месси

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прошел блиц-опрос. Он выбрал лучшего нападающего мира прямо сейчас. По его мнению, это форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

– Если стоит выбор, кого брать в команду. Мбаппе или Холанд?

– Мбаппе, конечно.

– Мбаппе или Месси?

– А двоих нельзя взять?

– Нет, нужно одного.

– Пока Мбаппе играет и он молод, то Мбаппе.

– Мбаппе или Роналду?

– Мбаппе. Если иметь такого нападающего, ты можешь по 2-3 гола пропускать, но 4-5 ты точно забьешь, – сказал Акинфеев в интервью телеканалу 360.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе