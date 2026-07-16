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Акинфеев ответил, кто лучше – Мбаппе или Месси

16 июля, 13:53
8

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прошел блиц-опрос. Он выбрал лучшего нападающего мира прямо сейчас. По его мнению, это форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

– Если стоит выбор, кого брать в команду. Мбаппе или Холанд?

– Мбаппе, конечно.

– Мбаппе или Месси?

– А двоих нельзя взять?

– Нет, нужно одного.

– Пока Мбаппе играет и он молод, то Мбаппе.

– Мбаппе или Роналду?

– Мбаппе. Если иметь такого нападающего, ты можешь по 2-3 гола пропускать, но 4-5 ты точно забьешь, – сказал Акинфеев в интервью телеканалу 360.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Реал ЦСКА Франция Акинфеев Игорь Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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Цугундeр
1784200203
)) Тороп или Акинфеев? – А двоих нельзя взять? – Нет, нужно одного. – Пока Тороп играет и он молод, то Акинфеев. )
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Good_win_ФКСМ
1784202534
кому интересно мнение клоуна-Дырки....
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Томик
1784207390
Акинфеев...Акинфеев...Не, не помню.
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Plyash
1784217750
Акинфеев , дурило старое . Похоже , за тебя твоя нога думает -- тупеешь не по дням , по минутам .
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