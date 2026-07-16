Акинфеев определил главное разочарование ЧМ-2026

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, кто его разочаровал на чемпионате мира. По его словам, это сборная Турции.

Турки не смогли преодолеть групповой этап, уступив Австралии (2:0) и Парагваю (0:1).

Единственные очки команда набрала в матче с США (3:2).

«Мини-разочарование – сборная Турции на групповом этапе. Они очень классно прошли отборочный этап, выносили всех, хотя понятно, что соперники были не такие, как на чемпионате мира.

Нанести 62 или 64 удара за три игры и не выйти из группы – это надо постараться. Хотя мне говорили, что это не те удары и тому подобное. Но они же старались, атаковали, не стояли в обороне. Конечно, турок жалко», – сказал Акинфеев в интервью телеканалу 360.

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