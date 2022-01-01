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Главная
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Команды
Турция
Сборная Турции по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.tff.org/
Тренер:
Серхен Ялчин
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Сборная России U15 вышла в 1/16 финала чемпионата мира
27 октября
3
Сборная Турции уволила главного тренера
10 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Италия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Италия – Турция: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
2 октября
9
Бельгия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Бельгия – Турция: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Манчини оценил первую победу Италии после своего возвращения
29 сентября
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
28 сентября
1
Трансляция
Турция – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2026
28 сентября
Турция – Италия: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
27 сентября
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
26 сентября
Зидан прервал 32-летнюю серию неудач тренеров сборной Франции
26 сентября
Зидан высказался о дебюте во главе сборной Франции
26 сентября
Турция – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2026
25 сентября
Турция – Франция: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
24 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Акинфеев определил главное разочарование ЧМ-2026
16 июля
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Кержаков одним словом описал быстрый вылет Турции с ЧМ-2026
26 июня
1
Фото
Питт, Ди Каприо и множество других звезд посетили матч США с Турцией на ЧМ-2026
26 июня
2
Тренер США ушел с пресс-конференции после игры с Турцией
26 июня
4
Монтелла заявил, что Турция не заслужила вылета с ЧМ-2026
26 июня
7
Видео
Обзор матча Турция – США голы и лучшие моменты (Видео)
26 июня
ЧМ-2026. Турция на 98-й минуте вырвала победу над США (3:2)
26 июня
7
Трансляция
Турция – США: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июня 2026
26 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
1
2
3
4
5
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Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
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Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
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