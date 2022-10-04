- 10 февраля
- 17:54 Месси помог пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
- 7 февраля
- 10:49 Защитник «Лестера» и сборной Турции раскритиковал соотечественников, поднимающих цены на фоне землетрясений
- 6 февраля
- 16:59 Фото «Здесь все умирают. Помогите нам». Экс-вратарь сборной Турции Волкан расплакался из-за землетрясений 3
- 4 октября 2022
- 12:11 Текке оценил возможность проведения матча Россия – Турция
- 25 сентября 2022
- 23:47 Лига наций. Фарерские острова победили Турцию, Люксембург – Литву
- 22 сентября 2022
- 23:55 Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты
- 1 сентября 2022
- 22:31 В Турции обстреляли здание федерации футбола. Пуля пролетела возле головы Хамита Алтынтопа
- 20 июля 2022
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- 19 июля 2022
- 14:36 Бронзовый призер Евро-2008 Топал закончил карьеру
- 7 июня 2022
- 23:36 Лига наций. Италия победила Венгрию, Турция забила шесть безответных мячей Литве
- 29 марта 2022
- 23:54 Товарищеские матчи. Нидерланды и Германия сыграли вничью, Италия победила Турцию
- 28 марта 2022
- 11:55 Агент Языджи – о травме: «У Юсуфа ничего серьезного. Он сыграет уже в следующем матче»
- 06:46 Языджи получил травму в сборной Турции
- 25 марта 2022
- 19:18 Видео Болельщик выстрелил в телевизор после промаха Йылмаза с пенальти в игре с Португалией 7
- 12:53 Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел шикарный матч»
- 11:48 Роналду: «Португалия еще никуда не вышла. Это первый шаг к нашей большой цели – ЧМ-2022» 4
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- 24 марта 2022
- 21:58 Фернандеш, Жота и Роналду – в старте Португалии; Демирал и Чалханоглу сыграют у Турции
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- 23 марта 2022
- 19:35 Турция подала заявку на проведение Евро-2028
- 11 января 2022
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