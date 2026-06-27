Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 26 на 27 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится шестью матчами. Продолжается 3-й тур группового этапа.

Начнется программа дня одновременными матчами Норвегия – Франция и Сенегал – Ирак. В этой группе французы и норвежцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Затем состоятся матчи группы Н: Уругвай – Испания и Кабо-Верде – Саудовская Аравия. В этом квартете еще никто не гарантировал путевку в плей-офф.

В 6:00 по московскому времени будут сыграны встречи группы G: Египет – Иран и Новая Зеландия – Бельгия. Судьба путевок в плей-офф еще не решена.