Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей

В ночь с 26 на 27 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится шестью матчами. Продолжается 3-й тур группового этапа.
Начнется программа дня одновременными матчами Норвегия – Франция и Сенегал – Ирак. В этой группе французы и норвежцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Затем состоятся матчи группы Н: Уругвай – Испания и Кабо-Верде – Саудовская Аравия. В этом квартете еще никто не гарантировал путевку в плей-офф.
В 6:00 по московскому времени будут сыграны встречи группы G: Египет – Иран и Новая Зеландия – Бельгия. Судьба путевок в плей-офф еще не решена.
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия - ГанаСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 28 июня в 00:00 мск
Панама - АнглияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 28 июня в 00:00 мск
ДР Конго - УзбекистанСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 28 июня в 02:30 мск
Колумбия - ПортугалияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 28 июня в 02:30 мск
Иордания - АргентинаСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 28 июня в 05:00 мск
Алжир - АвстрияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 28 июня в 05:00 мск
Босния и Герцеговина - Катар - 3:1 (0:0)
Швейцария - Канада - 2:1 (0:0)
Марокко - Гаити - 4:2 (0:0)
Шотландия - Бразилия - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Винисиус, 7; 0:2 - Винисиус, 45+3; 0:3 - М. Кунья, 60.
ЮАР - Южная Корея - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Т. Масеко, 63.
Чехия - Мексика - 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 - М. Чавес, 55; 0:2 - Х. Киньонес, 61; 0:3 - А. Фидальго, 90+4.
Кюрасао - Кот-д'Ивуар - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Н. Пепе, 7; 0:2 - Н. Пепе, 64.
Эквадор - Германия - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - Л. Сане, 2; 1:1 - Н. Ангуло, 9; 2:1 - Г. Плата, 77.
Тунис - Нидерланды - 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Э. Скири, 3 (в свои ворота); 0:2 - Б. Бробби, 7; 1:2 - Х. Мастури, 54; 1:3 - Я. Паул ван Хеке, 62.
Япония - Швеция - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Д. Маэда, 56; 1:1 - Э. Эланга, 62.
Парагвай - Австралия - 0:0 (0:0)
Турция - США - 3:2 (0:0)
Норвегия - Франция - 1:4 (1:3)
Голы: 0:1 - У. Дембеле, 7; 0:2 - У. Дембеле, 20; 1:2 - Т. Осгор, 21; 1:3 - У. Дембеле, 32; 1:4 - Д. Дуэ, 90+4.
Незабитые пенальти: Й. Ларсен, 50 - нет.
Сенегал - Ирак - 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Диарра, 4; 2:0 - И. Сарр, 56; 3:0 - П. Гуйе, 59; 4:0 - П. Гуйе, 71; 5:0 - И. Ндиайе, 82.
Удаления: нет - Р. Сулака, 13.
Уругвай - Испания - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - А. Баэна, 42.
Удаления: А. Каноббио, 90+4 - нет.
Кабо-Верде - Саудовская Аравия - 0:0 (0:0)
Новая Зеландия - Бельгия - 1:5 (0:1)
Голы: 0:1 - Л. Троссард, 28; 0:2 - Л. Троссард, 50; 0:3 - К. Де Брюйне, 66; 1:3 - Э. Джаст, 84; 1:4 - Р. Лукаку, 86; 1:5 - А. Салемакерс, 90+4.
Египет - Иран - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 - М. Сабер, 5; 1:1 - Р. Резаэян, 14.
Источник: «Бомбардир»