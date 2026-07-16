Линекер пошутил о Тухеле после вылета Англии с ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер с юмором высказался о главном тренере «трех львов» Томасе Тухеле.

Англичане проиграли Аргентине со счетом 1:2 в полуфинале ЧМ-2026.

Они вели в счете до 85-й минуты.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Мне интересно, не является ли Томас Тухель немецким шпионом. Возможно, к нам внедрились.

Германия сейчас не очень хороша, поэтому могла послать кого-то... Я шучу», – заявил Линекер.

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