Линекер пошутил о Тухеле после вылета Англии с ЧМ-2026

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер с юмором высказался о главном тренере «трех львов» Томасе Тухеле.
- Англичане проиграли Аргентине со счетом 1:2 в полуфинале ЧМ-2026.
- Они вели в счете до 85-й минуты.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Его видеообзор можно посмотреть здесь.
«Мне интересно, не является ли Томас Тухель немецким шпионом. Возможно, к нам внедрились.
Германия сейчас не очень хороша, поэтому могла послать кого-то... Я шучу», – заявил Линекер.
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Источник: The Telegraph