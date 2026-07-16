Мостовой сочинил стих о Месси

Александр Мостовой отразил в поэзии результат второго полуфинала чемпионата мира-2026.

Аргентина одержала волевую победу над Англией со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

39-летний Лионель Месси оформил ассистентский дубль.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

«Друзья, как я вам и говорил,

Лео снова победил!

Быть не может других мнений:

Месси – лучший, Месси – гений», – сказал Мостовой.

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