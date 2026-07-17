Глушаков одним словом описал теорию заговора о помощи Аргентине на ЧМ-2026

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не согласился с мнением, что сборную Аргентины «тащат» ко второму подряд кубку мира.

«Это опытные футболисты, действующие чемпионы мира, их тянуть глупо.

Судьи ставят пенальти или им помогают? Нет такого. Они забивают своей игрой, выкладываются на поле.

Я думаю, по их эмоциям, как они плачут, видно, что это хорошая команда и коллектив, они хотят выиграть чемпионат мира.

Я думаю, все это глупости, что так говорят», – сказал Глушаков.

Аргентина дошла до финала ЧМ-2026, где 19 июля сыграет с Испанией.

По пути к решающему матчу «альбиселесте» победили Алжир (3:0), Австрию (2:0), Иорданию (3:1), Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2), Швейцарию (3:1) и Англию (2:1).

В этих играх Лионель Месси забил 8 голов и сделал 4 ассиста, хотя он мог получить красную карточку в первой же встрече за грубый фол.

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