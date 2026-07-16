Мостовой – о новом тренере сборной Франции: «Один футбольный человек сменит другого»

Александр Мостовой доволен сменой главного тренера сборной Франции.

Сообщалось, что вместо Дидье Дешама будет назначен Зинедин Зидан.

«Дешам уже больше 12 лет тренирует сборную Франции. Ну, конечно, уже все. Он сам устал, наверное.

Зидана назначат – это будет правильно. Футбольный человек должен сменить другого футбольного человека», – сказал Мостовой.

Франция в полуфинале ЧМ-2026 проиграла Испании – 0:2.

Последним для Дешама станет матч за 3-е место против Англии.

Зидан ранее работал тренером только в «Реале».

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