Игроки Аргентины отмечали победу над Англией с провокационным баннером

Футболисты сборной Аргентины не упустили возможность напомнить англичанам про давний территориальный спор.

После волевой победы в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:1 игроки «альбиселесте» праздновали с баннером «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

Принесенный болельщиками плакат сначала взял Лисандро Мартинес, а затем Джованни Ло Чельсо, развернувший его перед трибуной с аргентинскими фанатами.

Речь идет про Фолклендские острова, которые являются заморской территорией Великобритании.

Аргентинцы называют эти острова Мальвинскими и считают их своими.

Территориальный спор между двумя странами остается неразрешенным с 1833 года.

В 1982 году произошел аргентино-британский вооруженный конфликт, который длился со 2 апреля по 14 июня.

Тогда Аргентина потерпела поражение, потеряв погибшими 649 военнослужащих.

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