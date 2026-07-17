Топ-трансфер «Краснодара», возможная рокировка бразильцев в «Зените», участник ЧМ-2026 со сломанным позвоночником и другие новости

«Зенит» вступил в переговоры по Головину, сумма возможного трансфера – 25 миллионов

«Краснодар» перехватил игрока «Локомотива» у «Спартака» – раскрыты условия перехода и размер зарплаты

Назначена неожиданная пара комментаторов на финал ЧМ-2026

Бубнов пообещал пройти голым по Красной площади, если ЦСКА станет чемпионом – есть реакция тренера армейцев

Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal после 1/2 финала ЧМ-2026

«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба

«Бешикташ» нацелился на самого дорогого легионера «Динамо»

«Зенит» и «Ботафого» могут обменяться полузащитниками

Футболист сборной Франции провел ЧМ-2026 с переломом позвоночника

4-кратный чемпион России перешел в «Факел»