Топ-трансфер «Краснодара», возможная рокировка бразильцев в «Зените», участник ЧМ-2026 со сломанным позвоночником и другие новости

«Зенит» вступил в переговоры по Головину, сумма возможного трансфера – 25 миллионов
«Краснодар» перехватил игрока «Локомотива» у «Спартака» – раскрыты условия перехода и размер зарплаты
Назначена неожиданная пара комментаторов на финал ЧМ-2026
Бубнов пообещал пройти голым по Красной площади, если ЦСКА станет чемпионом – есть реакция тренера армейцев
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal после 1/2 финала ЧМ-2026
«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
«Бешикташ» нацелился на самого дорогого легионера «Динамо»
«Зенит» и «Ботафого» могут обменяться полузащитниками
Футболист сборной Франции провел ЧМ-2026 с переломом позвоночника
4-кратный чемпион России перешел в «Факел»
Источник: «Бомбардир»