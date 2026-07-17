На «Матч ТВ» объяснили, почему игры ЧМ-2026 комментировали из Москвы, а не из США

Появился ответ, почему комментаторы «Матч ТВ» все игры чемпионата мира-2026 работали из Москвы, а не поехали на место событий.

«‎Матч» не стал отправлять комментаторов на место событий, потому что не посчитал нужным оплачивать позиции на стадионах.

Об этом в телеграм-канале рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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