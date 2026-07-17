Бубнов – об игроке сборной Аргентины: «Гаденыш и собака»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов назвал вингера сборной Аргентины Джулиано Симеоне худшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией (2:1).

«Симеоне – собака, сынок того Симеоне-провокатора, который играл в сборной Аргентины раньше, сейчас он тренер в «Атлетико» Мадрид, и младший у него играет. Такой же гадeныш, блин, и собака. Вот он сильнее всех кусался, у него вообще единица. Симеоне вообще делать нечего в этой Аргентине, блин. Там, видимо, за счeт папы залез», – сказал Бубнов.

23-летний Симеоне вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте при счете 0:1 в пользу Англии. Это был его 2-й матч на ЧМ-2026.

В полуфинале гол у Англии забил на 55-й минуте Энтони Гордон. У Аргентины отличились Энцо Фернандес на 85-й и Лаутаро Мартинес на 90+2-й.

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