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Бубнов – об игроке сборной Аргентины: «Гаденыш и собака»

17 июля, 11:29
10

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов назвал вингера сборной Аргентины Джулиано Симеоне худшим игроком матча 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией (2:1).

«Симеоне – собака, сынок того Симеоне-провокатора, который играл в сборной Аргентины раньше, сейчас он тренер в «Атлетико» Мадрид, и младший у него играет. Такой же гадeныш, блин, и собака. Вот он сильнее всех кусался, у него вообще единица. Симеоне вообще делать нечего в этой Аргентине, блин. Там, видимо, за счeт папы залез», – сказал Бубнов.

  • 23-летний Симеоне вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте при счете 0:1 в пользу Англии. Это был его 2-й матч на ЧМ-2026.
  • В полуфинале гол у Англии забил на 55-й минуте Энтони Гордон. У Аргентины отличились Энцо Фернандес на 85-й и Лаутаро Мартинес на 90+2-й.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Испания. Примера Атлетико Аргентина Англия Симеоне Джулиано Симеоне Диего Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Цугундeр
1784281708
((( Бубна кроют Черви. Опять.
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MaxRnD
1784282803
Бубнов не даёт нам полной аналитики происходящего, поэтому также хотелось бы заслушать по данному вопросу сына Плющенко и Бузову ...
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Александр52
1784284695
Кто такой Бубнов? Зачем эта грязь от него про Аргентину? Давайте смотреть футбол без Бубнова и его высказываний. Смотри и сам думай, сам делай выводы, без всей этой МатчТВвской братвы, которые наказали всех нас с этими просмотрами ЧМ-26. Все эти бывшие футболёры, ныне эксперты, все эти комментаторы и верхушка МатчТВ они все повязаны. Думаю мы во всём, сами, без них, разберёмся в прелестях футбола. Футбол вечен.
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neveldomha
1784286283
Бубен всю свою пенсию поставил на победу бриташек, вот теперь и бросается на всех с голодухи.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784298058
У Бубна уже давно кукушка съехала,кто его бредни слушает
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Айболид
1784306147
Это Саня Бобуинов ещё гудалина в его "традиционных" к/б стрингах не видел . Тот ещё змеёныш.
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