Аршавин сказал, кто круче – Мбаппе или Роналдо

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сравнение нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с бразильским форвардом Роналдо.
– А вы видели сравнение сборной Франции нынешней со сборной Бразилии 2002 года?
– Нет, а что там?
– Ну, что Мбаппе – это как Роналдо-феномен, Дембеле – как Ривалдо, Олисе – как Роналдиньо. Вы к такому сравнению как относитесь?
– По величине футболистов, которыми эти могут быть, а те были, в целом близко.
– Мбаппе чем-то похож на Зубастика?
– Блин… Ну, Роналдо покруче, если честно.
– Почему?
– А ты видел, как он обыгрывал на раннем этапе карьеры? В ПСВ, «Барселоне»?
– До крестов?
– Может быть… Он с центра поля брал и обыгрывал.
- 27-летний Мбаппе в 7 матчах на ЧМ-2026 забил 8 голов, сделал 3 ассиста.
- Роналдо сыграл на трех чемпионата мира, провел в них 19 матчей, забил 15 голов, сделал 5 ассистов.
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Источник: «Чемпионат»