Аршавин сказал, кто круче – Мбаппе или Роналдо

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сравнение нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе с бразильским форвардом Роналдо.

– А вы видели сравнение сборной Франции нынешней со сборной Бразилии 2002 года?

– Нет, а что там?

– Ну, что Мбаппе – это как Роналдо-феномен, Дембеле – как Ривалдо, Олисе – как Роналдиньо. Вы к такому сравнению как относитесь?

– По величине футболистов, которыми эти могут быть, а те были, в целом близко.

– Мбаппе чем-то похож на Зубастика?

– Блин… Ну, Роналдо покруче, если честно.

– Почему?

– А ты видел, как он обыгрывал на раннем этапе карьеры? В ПСВ, «Барселоне»?

– До крестов?

– Может быть… Он с центра поля брал и обыгрывал.

27-летний Мбаппе в 7 матчах на ЧМ-2026 забил 8 голов, сделал 3 ассиста.

Роналдо сыграл на трех чемпионата мира, провел в них 19 матчей, забил 15 голов, сделал 5 ассистов.

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