Бубнов – о настрое Аргентины на матч с Англией: «Обкуренные, обколотые наркоманы»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в первом тайме матча с Англией (2:1) в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Аргентинцы вышли в первом тайме не в футбол играть, а мстить англичанам за Фолклендские острова. Они до сих пор это англичанам не могут простить. Причeм вот эти все поколения, которые сейчас сыграли, и аргентинцы, и англичане – их тогда вообще на свете не было. Но всe помнится, всe передаeтся от поколения к поколению.

Когда они когда вышли гимн петь, я такого не видел. Такое впечатление, что это обкуренные, обколотые наркоманы вышли, которые готовы сейчас идти на смертный бой, там костьми ложиться. Как Месси пел, как тренер пел… Причeм в это время стадион весь свистел, это их ещe больше заводило.

В общем-то, весь первый тайм ушeл на то, что аргентинцы пытались запугать англичан. Но англичане-то физически помощнее аргентинцев, они им ответили. Вот. Те более-менее успокоились.

Но футбола не было, ни одного удара по воротам практически, опасных не было. Шло это бодалово, в основном, в середине поля. И футбол можно было, в принципе, не смотреть, выключать и идти спать. И если бы это было не в полуфинале, я бы так и сделал, если б они там в группе играли», – сказал Бубнов.

В полуфинале гол у Англии забил на 55-й минуте Энтони Гордон. У Аргентины отличились Энцо Фернандес на 85-й и Лаутаро Мартинес на 90+2-й.

В 1982 году состоялось военное столкновение между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова. По его итогам британцы сохранили контроль над архипелагом, который в Аргентине называют Мальвинскими островами.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе