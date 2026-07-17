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  • Бубнов – о настрое Аргентины на матч с Англией: «Обкуренные, обколотые наркоманы»

Бубнов – о настрое Аргентины на матч с Англией: «Обкуренные, обколотые наркоманы»

17 июля, 12:02
6

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре сборной Аргентины в первом тайме матча с Англией (2:1) в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Аргентинцы вышли в первом тайме не в футбол играть, а мстить англичанам за Фолклендские острова. Они до сих пор это англичанам не могут простить. Причeм вот эти все поколения, которые сейчас сыграли, и аргентинцы, и англичане – их тогда вообще на свете не было. Но всe помнится, всe передаeтся от поколения к поколению.

Когда они когда вышли гимн петь, я такого не видел. Такое впечатление, что это обкуренные, обколотые наркоманы вышли, которые готовы сейчас идти на смертный бой, там костьми ложиться. Как Месси пел, как тренер пел… Причeм в это время стадион весь свистел, это их ещe больше заводило.

В общем-то, весь первый тайм ушeл на то, что аргентинцы пытались запугать англичан. Но англичане-то физически помощнее аргентинцев, они им ответили. Вот. Те более-менее успокоились.

Но футбола не было, ни одного удара по воротам практически, опасных не было. Шло это бодалово, в основном, в середине поля. И футбол можно было, в принципе, не смотреть, выключать и идти спать. И если бы это было не в полуфинале, я бы так и сделал, если б они там в группе играли», – сказал Бубнов.

  • В полуфинале гол у Англии забил на 55-й минуте Энтони Гордон. У Аргентины отличились Энцо Фернандес на 85-й и Лаутаро Мартинес на 90+2-й.
  • В 1982 году состоялось военное столкновение между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова. По его итогам британцы сохранили контроль над архипелагом, который в Аргентине называют Мальвинскими островами.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Аргентина Англия Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Цугундeр
1784281175
)) Опаньки.. Бубну сняли браслет, отозвали санитаров и разрешили пользоваться туалетом и интернетом? Офигенно совместил.(
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mihail200606
1784284115
На Бубна посмотришь, тоже ощущение что не в себе слегка чел
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DMитрий
1784285112
Бубен знает о чём толкует! Это его обыденное состояние.
Ответить
neveldomha
1784285992
Бубнов ушел спать сразу после гимна
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kvm
1784289619
ну нельзя быть таким ********...
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