Глушаков высказался о работе в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что хотел бы поработать тренером в столичном клубе.
«Хотел бы вернуться в «Спартак» в тренерский штаб. Но пока всему своe время. Получаю удовольствие от околофутбольной жизни. Много клубов вообще просто для опыта работы можно рассмотреть, а там дальше видно будет.
Я поработать и попробовать никогда не отказываюсь. Сейчас свою академию открыл G8. Скоро сделаем Кубок G8 – такой всероссийский турнир, интересный. Так что есть какие-то задачи развивать российский футбол», – сказал Глушаков.
- Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы.
- В составе красно-белых он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
- 39-летний хавбек закончил карьеру в 2025 году.
Источник: «Советский спорт»