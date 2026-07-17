Глушаков высказался о работе в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков признался, что хотел бы поработать тренером в столичном клубе.

«Хотел бы вернуться в «Спартак» в тренерский штаб. Но пока всему своe время. Получаю удовольствие от околофутбольной жизни. Много клубов вообще просто для опыта работы можно рассмотреть, а там дальше видно будет.

Я поработать и попробовать никогда не отказываюсь. Сейчас свою академию открыл G8. Скоро сделаем Кубок G8 – такой всероссийский турнир, интересный. Так что есть какие-то задачи развивать российский футбол», – сказал Глушаков.