Мостовой – о Месси: «Волтузит всех молодых, сделал пас, который люди двумя ногами не отдадут»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Хочется посмотреть на всех тех, кто уже много лет упрекает Месси. Такой бред несут! Когда Месси закончит играть – мы будем плакать!

Почему вы в свои 25 не можете играть так, как Месси делает это в 40 лет? Он просто волтузит всех молодых. Звезд, которые стоят более ста миллионов. Человек выходит и творит историю изо дня в день.

Не может быть, чтобы Англия, имея полтора момента, выиграла матч. А вторая передача Месси? Правой ногой! Он отдал такую передачу, которую люди двумя ногами не отдадут. Гений на поле, гений вне поля, гений везде!», – сказал Мостовой.

39-летний Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах.

В полуфинале турнира с Англией форвард отдал 2 голевые передачи, а его команда победила со счетом 2:1.

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