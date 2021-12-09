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    Серхен Ялчин

    Тренер
    Имя Серхен
    Фамилия Ялчин
    Гражданство Турция
    Дата рождения 5 ноября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бешикташ 6 0 6 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.09.2021 Бешикташ 1 : 2 Боруссия
    28.09.2021 Аякс 2 : 0 Бешикташ
    19.10.2021 Бешикташ 1 : 4 Спортинг
    03.11.2021 Спортинг 4 : 0 Бешикташ
    24.11.2021 Бешикташ 1 : 2 Аякс
    07.12.2021 Боруссия 5 : 0 Бешикташ
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