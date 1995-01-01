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    «СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

    По информации «СЭ», 58-летний тренер входит в число кандидатов на смену Серхена Ялчина, который сегодня подал в отставку.

    Помимо Черчесова в шорт-лист «Бешикташа» входят Сенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесс Марш.

    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
    • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
    • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1071

      aubergine 15 минут назад

      Саламыч нарасхват, скоро в Барсу позовут.

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