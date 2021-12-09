«СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

По информации «СЭ», 58-летний тренер входит в число кандидатов на смену Серхена Ялчина, который сегодня подал в отставку.

Помимо Черчесова в шорт-лист «Бешикташа» входят Сенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесс Марш.