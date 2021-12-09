«СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».
По информации «СЭ», 58-летний тренер входит в число кандидатов на смену Серхена Ялчина, который сегодня подал в отставку.
Помимо Черчесова в шорт-лист «Бешикташа» входят Сенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесс Марш.
- С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
- Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
- За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.
Источник: «Спорт-Экспресс»