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  • «СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»

«СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»

9 декабря 2021, 17:51
4

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

По информации «СЭ», 58-летний тренер входит в число кандидатов на смену Серхена Ялчина, который сегодня подал в отставку.

Помимо Черчесова в шорт-лист «Бешикташа» входят Сенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесс Марш.

  • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
  • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
  • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Бешикташ Черчесов Станислав Гюнеш Шенол Ялчин Серхен Марш Джесс Фарке Даниэль
Комментарии (4)
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aubergine
1639062790
Саламыч нарасхват, скоро в Барсу позовут.
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Solist345345
1639068135
Куда только якобы не сватали этого бравого командира. Походу, сам пишет эти сказки.
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serglider
1639069554
В добрый путь! Главное подальше от российского футбола, а там, за бугром, пусть хоть горных козлов тренирует)))
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владимир миронов
1639071949
Ему надо срочно сделать обрезание,иначе могут не принять.
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