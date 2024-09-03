Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шенол Гюнеш
Шенол Гюнеш
Турция
1 июня 1952 (74)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Гюнеш, бравший бронзу ЧМ-2002 с Турцией, в 5-й раз возглавил «Трабзонспор»
2024.09.03 18:12
Тренер «Бешикташа» одобрил подписание полузащитника сборной России
2023.06.13 15:49
В «Бешикташе» потеряли Деле Алли: заявление главного тренера
2023.03.23 09:46
2
Агент Баринова: «Тренер «Бешикташа» лично настаивает на трансфере Димы»
2023.01.12 20:59
«СЭ»: Черчесов – в числе кандидатов на пост тренера «Бешикташа»
2021.12.09 17:51
4
Гюнеш покинул пост главного тренера сборной Турции
2021.09.11 09:26
2
Тренер Турции Гюнеш – о разгроме от Италии: «Готов к критике, но не скажу ничего плохого о своих игроках»
2021.06.12 00:59
2
Главный тренер сборной Турции: «До удаления Россия играла очень хорошо»
2020.11.15 23:46
2
Тренер Турции Гюнеш: «Россия играла с Молдавией на высоком уровне»
2020.11.14 20:15
7
Тренер Турции Гюнеш: «Соболев требует серьезного внимания к себе»
2020.11.14 18:56
2
Тренер сборной Турции – о ничьей с Россией: «Мы потеряли два очка, могли забить еще»
2020.10.12 07:21
4
Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия – фаворит группы. У нее есть все, чтобы решить проблемы из-за выбывших игроков»
2020.10.10 20:33
Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия сильнее Сербии и Венгрии»
2020.03.03 22:35
1
«Ливерпуль» не намерен прерывать аренду Кариуса в «Бешикташе»
2019.03.13 07:41
Тренер «Бешикташа» отстранил игрока от тренировок за то, что в перерыве матча он ел рис с мясом
2018.11.15 12:59
3
Фото
Игроки «Бешикташа» навестили главного тренера команды. Ему разбили голову во время матча с «Фенербахче»
2018.04.20 22:39
Фото
Матч «Фенербахче» – «Бешикташ» прерван. Тренеру гостей разбили голову
2018.04.19 22:43
13
Тренер «Бешикташа»: «Выйдем на игру с «Баварией», чтобы попрощаться с Лигой чемпионов»
2018.03.13 23:50
6
Гюнеш пообещал атакующий футбол в исполнении «Бешикташа»
2017.10.17 09:05
1
Гюнеш разочарован поездкой в Киев
2016.12.07 08:06
Гюнеш: «Судейство Карасева меня привело в ярость»
2016.10.20 10:24
8
Балотелли не нужен «Бешикташу»
2016.07.31 15:11
5
Гюнеш: «Бешикташ» играл с преимуществом и заслуживал победу»
2015.11.05 22:15
1
Гюнеш: «На Таски у нас не хватит бюджета»
2015.10.23 12:13
Гюнеш: «После удаления Чорлуки «Локомотив» стал лучше играть»
2015.10.22 23:18
2
Тренер «Бешикташа»: «Надеюсь, завтра мы своей игрой согреем Москву»
2015.10.21 22:48
1
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+