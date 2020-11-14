Тренер Турции Гюнеш: «Россия играла с Молдавией на высоком уровне»

Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш перед матчем Лиги нации против России оценил игру россиян в товарищеской встрече с Молдавией (0:0). Он призвал не делать выводы на основании матча в Кишиневе.

«В матче с Молдавией Россия играла на высоком уровне, но, по существу, тот матч и завтрашний отличаются друг от друга, это принципиально разные матчи, поэтому не стоит делать выводы о нашем сопернике по их последней товарищеской игре», – цитирует Гюнеша «Р-Спорт».