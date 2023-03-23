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    В «Бешикташе» потеряли Деле Алли: заявление главного тренера

    Полузащитник «Бешикташа» Деле Алли не тренируется с командой.

    При этом в клубе не знают, почему 26-летний англичанин отсутствует на занятиях.

    «Мы дали ему разрешение на небольшой перерыв, он ещe не вернулся. Идeт дождь, возможно, поэтому он ещe не смог прилететь обратно. Мы пытаемся выяснить, где он», – сказал главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш.

    • На прошлой неделе Алли отстранили от работы с основой.
    • Он не выходит на поле с 26 февраля.
    • Скорее всего, хавбек покинет клуб летом.

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    Источник: Mirror

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101011

      zigbert 2 часа назад

      Такие поступки конечно не красят игрока. С дисциплиной у него не все в порядке, отсюда и падение мастерства.

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      Рейтинг: +22

      Figo777 3 часа назад

      Как досадно! Такой игрок был классный, лидер Тоттенхэма, техничный, креативный! Только узнал, что он в Бешикташе...

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