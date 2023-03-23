В «Бешикташе» потеряли Деле Алли: заявление главного тренера

Полузащитник «Бешикташа» Деле Алли не тренируется с командой.

При этом в клубе не знают, почему 26-летний англичанин отсутствует на занятиях.

«Мы дали ему разрешение на небольшой перерыв, он ещe не вернулся. Идeт дождь, возможно, поэтому он ещe не смог прилететь обратно. Мы пытаемся выяснить, где он», – сказал главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш.