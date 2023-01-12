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    Агент Баринова: «Тренер «Бешикташа» лично настаивает на трансфере Димы»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал еще один комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Бешикташ».

    «Бешикташ» заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду.

    Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Сенюл Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы.

    Все остальные вопросы надо задавать руководству «Локомотива», – сказал агент.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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