Агент Баринова: «Тренер «Бешикташа» лично настаивает на трансфере Димы»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал еще один комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Бешикташ».
«Бешикташ» заинтересован в переходе Баринова, это правда. Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду.
Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Сенюл Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы.
Все остальные вопросы надо задавать руководству «Локомотива», – сказал агент.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»