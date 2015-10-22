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    • Гюнеш: «После удаления Чорлуки «Локомотив» стал лучше играть»

    Гюнеш: «После удаления Чорлуки «Локомотив» стал лучше играть»

    Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш – о матче против «Локомотива» (1:1)

    – Матч был интересным. Как только хотел сделать первую замену, мы пропустили гол. Собирался делать вторую – забили. После удаления Чорлуки соперник стал лучше играть. Теперь хотим выиграть у «Локо» в Стамбуле.

    – Вы говорили, что матч с «Локо» – это тест. Прошли его?

    – Не могу так сказать, так как заработали только одно очко.

    – Почему судья после стычки показал «Бешикташу» всего одну карточку, а игрокам «Локо» – четыре? Это справедливо?

    – Таково решение арбитра. Не думаю, что кто-то из наших игроков заслужил удаление.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.10.2015 23:18
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    Комментарии (3)
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    Aztec58
    1445577911
    Отношение европейских судеек к ЦСКА и прочим российским командам это две большие разницы!
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    Carhartt
    1445648376
    Футболисты с гнильцой, а он говорит, что никто не заслужил, напрашивалось удаление обоих и все, сразу бы все успокоились
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    ologreds
    1694996946
    numo446181
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