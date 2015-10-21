Тренер «Бешикташа»: «Надеюсь, завтра мы своей игрой согреем Москву»

Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги Европы против «Локомотива».

«Москва – очень большой город, как и Стамбул, но только холодный. Надеюсь, завтрашняя игра будет жаркой, и мы согреем этот город», – говорит Гюнеш.

Наставник подчеркнул важность матча с точки зрения положения в турнирной таблице.

«Наш соперник возглавляет таблицу. У «Локомотива» 6 очков. Если мы завтра выиграем, то на первую позицию выйдем мы. Это было бы очень удобно для нас. Так что игра очень важная и сложная. У «Локомотива» хорошие исполнители. Надеюсь, мы сможем одержать победу».

Матч «Локомотив» – «Бешикташ» состоится в четверг 22 октября.