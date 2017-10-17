Гюнеш пообещал атакующий футбол в исполнении «Бешикташа»

Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш готов показать со своей командой атакующий футбол в выездной встрече с «Монако».

«Если мы завтра сыграем вничью, а потом победим «Монако» в Стамбуле, это даст нам ощутимое преимущество. У нас здесь одна цель – сыграть в атакующий футбол», – заявил Гюнеш.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Бешикташ» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.