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    Гюнеш пообещал атакующий футбол в исполнении «Бешикташа»

    Главный тренер «Бешикташа» Сенол Гюнеш готов показать со своей командой атакующий футбол в выездной встрече с «Монако».

    «Если мы завтра сыграем вничью, а потом победим «Монако» в Стамбуле, это даст нам ощутимое преимущество. У нас здесь одна цель – сыграть в атакующий футбол», – заявил Гюнеш.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – «Бешикташ» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 09:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 09:30

      Хитрый и противоречивый Гюнеш - ставит цель сыграть в атакующий футбол, но говорит о ничьей, как о возможном преимуществе, вкупе с домашней победой...

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