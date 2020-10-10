Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия – фаворит группы. У нее есть все, чтобы решить проблемы из-за выбывших игроков»

Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча третьего тура лиги В Лиги наций против России. Он считает россиян фаворитами.

«Мы в хорошем состоянии, но есть и свои трудности, связанные с пандемией и микротравмами. Игровой ритм в этой ситуации сложно удержать, но я надеюсь, что мы завтра выйдем в хорошем состоянии на поле и сможем одержать победу. Мы на каждый матч выходим на победу, то же будем стараться сделать завтра.

Да, у нас сильный противник, фаворит группы, но мы сделаем все, что от нас зависит. Прежде всего, мы постараемся показать красивый футбол. Ситуация с пандемией влияет на состояние игроков. Россия – хорошая, дисциплинированная команда. У них есть все, чтобы решить все свои проблемы из-за выбывших игроков обороны», – цитирует Гюнеша «Р-Спорт».