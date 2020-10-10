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    Тренер сборной Турции Гюнеш: «Россия – фаворит группы. У нее есть все, чтобы решить проблемы из-за выбывших игроков»

    Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча третьего тура лиги В Лиги наций против России. Он считает россиян фаворитами.

    «Мы в хорошем состоянии, но есть и свои трудности, связанные с пандемией и микротравмами. Игровой ритм в этой ситуации сложно удержать, но я надеюсь, что мы завтра выйдем в хорошем состоянии на поле и сможем одержать победу. Мы на каждый матч выходим на победу, то же будем стараться сделать завтра.

    Да, у нас сильный противник, фаворит группы, но мы сделаем все, что от нас зависит. Прежде всего, мы постараемся показать красивый футбол. Ситуация с пандемией влияет на состояние игроков. Россия – хорошая, дисциплинированная команда. У них есть все, чтобы решить все свои проблемы из-за выбывших игроков обороны», – цитирует Гюнеша «Р-Спорт».

    • Россия лидирует в группе.
    • Турция идет третьей.
    • На этой неделе россияне уступили в товарищеской встрече шведам (1:2).

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    Источник: «Р-Спорт»

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