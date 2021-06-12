Тренер Турции Гюнеш – о разгроме от Италии: «Готов к критике, но не скажу ничего плохого о своих игроках»

Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Италии (0:3). Он не склонен критиковать своих футболистов.

«Готов к критике сейчас, но не могу сказать ничего плохого о своих игроках. Сыграй мы сегодня вничью, или проиграй все остальные матчи, ничего бы не изменилось — также не сказал бы плохого слова о своей команде. Это не значит, что мы не будем готовиться дальше, нет. Просто забудем, что сегодня произошло, и будем готовиться к Уэльсу и Швейцарии. У нас всe ещe есть шанс выйти из группы», – сказал Гюнеш.