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    Тренер Турции Гюнеш – о разгроме от Италии: «Готов к критике, но не скажу ничего плохого о своих игроках»

    Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш подвел итог матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Италии (0:3). Он не склонен критиковать своих футболистов.

    «Готов к критике сейчас, но не могу сказать ничего плохого о своих игроках. Сыграй мы сегодня вничью, или проиграй все остальные матчи, ничего бы не изменилось — также не сказал бы плохого слова о своей команде. Это не значит, что мы не будем готовиться дальше, нет. Просто забудем, что сегодня произошло, и будем готовиться к Уэльсу и Швейцарии. У нас всe ещe есть шанс выйти из группы», – сказал Гюнеш.

    • Поражение Турции – самое крупное в истории матчей-открытий Евро.
    • Турция в матче с Италией ни разу не пробила в створ.
    • Другой матч 1-го тура этой группы состоится сегодня, 12 июня. Встретятся Уэльс и Швейцария.

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    Источник: «Чемпионат»

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