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  • Тренер сборной Турции – о ничьей с Россией: «Мы потеряли два очка, могли забить еще»

Тренер сборной Турции – о ничьей с Россией: «Мы потеряли два очка, могли забить еще»

12 октября 2020, 07:21
4

Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш дал комментарии после матча Лиги наций против России, который завершился ничьей 1:1.

«Мы хорошо изучили соперника. Это хорошая команда, они играли в пас, оказывали давление. Игра у нас не получалась. Преимущество было на стороне России. Нам не удавалось так же хорошо играть.

Однако во втором тайме уже мы контролировали игру, даже забили гол. Могли еще забить, у нас были моменты, но, к сожалению, в итоге ничья. Мы потеряли два очка. Я хочу поблагодарить наших ребят. Они играли хорошо, старались, бились. Но и противник играл дома – это сказывается.

Для нас это третий матч подряд на выезде. Тут влияют такие минусы, как дорога, путешествия, позднее время матча, есть и травмы. Если мы это преодолеем, то станем хорошей командой», – сказал Гюнеш.

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Источник: Sport24
Россия Турция Гюнеш Шенол
Комментарии (4)
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серега кашин
1602478475
в первом тайме могли и пропустить не один, так что ничья закономерна
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Retiremen_VMF
1602485005
Не могли. Могли бы, взяли.
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paracetamol
1602490311
Да иди ты на... У турок такой же бардак, как и у нас, только тренер пограмотнее.
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Axe111
1602494198
Конечно потеряли
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