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    Тренер сборной Турции – о ничьей с Россией: «Мы потеряли два очка, могли забить еще»

    Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш дал комментарии после матча Лиги наций против России, который завершился ничьей 1:1.

    «Мы хорошо изучили соперника. Это хорошая команда, они играли в пас, оказывали давление. Игра у нас не получалась. Преимущество было на стороне России. Нам не удавалось так же хорошо играть.

    Однако во втором тайме уже мы контролировали игру, даже забили гол. Могли еще забить, у нас были моменты, но, к сожалению, в итоге ничья. Мы потеряли два очка. Я хочу поблагодарить наших ребят. Они играли хорошо, старались, бились. Но и противник играл дома – это сказывается.

    Для нас это третий матч подряд на выезде. Тут влияют такие минусы, как дорога, путешествия, позднее время матча, есть и травмы. Если мы это преодолеем, то станем хорошей командой», – сказал Гюнеш.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8612

      paracetamol 44 минуты назад

      Да иди ты на... У турок такой же бардак, как и у нас, только тренер пограмотнее.

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      Рейтинг: +10

      alеksey 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +2218

      Genz 1 час назад

      Русские могли пять забить. Турки 3

      0
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      Рейтинг: +1324

      Retiremen_VMF 2 часа назад

      Не могли. Могли бы, взяли.

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      Рейтинг: +5298

      серега кашин 4 часа назад

      в первом тайме могли и пропустить не один, так что ничья закономерна

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      Рейтинг: -808

      Аденн 4 часа назад

      что верно то верно,отскочила сбродная РФ.

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