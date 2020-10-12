Тренер сборной Турции – о ничьей с Россией: «Мы потеряли два очка, могли забить еще»

Главный тренер сборной Турции Сенол Гюнеш дал комментарии после матча Лиги наций против России, который завершился ничьей 1:1.

«Мы хорошо изучили соперника. Это хорошая команда, они играли в пас, оказывали давление. Игра у нас не получалась. Преимущество было на стороне России. Нам не удавалось так же хорошо играть.

Однако во втором тайме уже мы контролировали игру, даже забили гол. Могли еще забить, у нас были моменты, но, к сожалению, в итоге ничья. Мы потеряли два очка. Я хочу поблагодарить наших ребят. Они играли хорошо, старались, бились. Но и противник играл дома – это сказывается.

Для нас это третий матч подряд на выезде. Тут влияют такие минусы, как дорога, путешествия, позднее время матча, есть и травмы. Если мы это преодолеем, то станем хорошей командой», – сказал Гюнеш.

Черчесов: «На таком уровне с Турцией весь матч доминировать не удастся – немцам не удалось»