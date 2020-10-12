Черчесов: «На таком уровне с Турцией весь матч доминировать не удастся – немцам не удалось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций со сборной Турции.

«Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надоело быть объективными. Результат закономерен – поделили очки.

Что касается поддержки, нам есть с чем сравнить: прошлый матч на „ВТБ Арене“ с Сербией был пустой. Тогда и сейчас — небо и земля, а было всего 7 тысяч. Абсолютно другая атмосфера. Всем спасибо за поддержку, футбол сразу приобретает другой вид.

На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся – немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма», – прокомментировал Черчесов.