Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Черчесов: «На таком уровне с Турцией весь матч доминировать не удастся – немцам не удалось»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций со сборной Турции.

    «Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надоело быть объективными. Результат закономерен – поделили очки.

    Что касается поддержки, нам есть с чем сравнить: прошлый матч на „ВТБ Арене“ с Сербией был пустой. Тогда и сейчас — небо и земля, а было всего 7 тысяч. Абсолютно другая атмосфера. Всем спасибо за поддержку, футбол сразу приобретает другой вид.

    На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся – немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма», – прокомментировал Черчесов.

    • Команды сыграли со счетом 1:1.
    • Россия занимает в своей группе первое место с семью очками после трех игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      Armani nn 58 минут назад

      Наши ожидания-наши проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      Lilipyt 1 час назад

      Славо богу немцы сыграли с ними в ничью. Теперь ни кто не упрекнет в упущенных моментах и отсутствии игры в втором тайме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11213

      KLIM777 1 час назад

      Тупица! Матч с немцами был вторым составом. И у немцев тоже была не основа. Как может в голову такое приходить.

      Иди учи Семенова играть уже

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79735
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru