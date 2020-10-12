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  • Черчесов: «На таком уровне с Турцией весь матч доминировать не удастся – немцам не удалось»

Черчесов: «На таком уровне с Турцией весь матч доминировать не удастся – немцам не удалось»

12 октября 2020, 00:35
35

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча Лиги наций со сборной Турции.

«Думаю, что игра понравилась всем, кто смотрел. Мы настраивались на победу, но надоело быть объективными. Результат закономерен – поделили очки.

Что касается поддержки, нам есть с чем сравнить: прошлый матч на „ВТБ Арене“ с Сербией был пустой. Тогда и сейчас — небо и земля, а было всего 7 тысяч. Абсолютно другая атмосфера. Всем спасибо за поддержку, футбол сразу приобретает другой вид.

На таком уровне с командой Турции, которая имеет хороших игроков, 90 минут доминировать не удастся – немцам не удалось. Нам бы хотелось, но в перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили их игру, поэтому и не удалось поддержать темп первого тайма», – прокомментировал Черчесов.

  • Команды сыграли со счетом 1:1.
  • Россия занимает в своей группе первое место с семью очками после трех игр.

Источник: «Чемпионат»
Россия Турция Черчесов Станислав
Комментарии (35)
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mutabor0992
1602465768
Ты в своем уме чабан?!!!?Ты кого с немцами, падла,сравниваешь???Время не теряй.Вазелин готовь!!!Что на Евро будешь делать???
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mutabor0992
1602465935
Мы настраивались на победу, но надоело быть объективными. Это как понимать?Про надоело быть объективными...
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maior-60
1602477179
Не солидно! Игры у сборной нет! А замены - вообще за пределами здравого смысла!
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САДЫЧОК
1602477279
Ему понравилась эта игра ?! Это не игра товарищ физрук ! Позорище !
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Январь 59
1602479034
Не надо кивать на немцев. А если и кивать , то вспоминая ЧМ в Бразилии, игру немцев с Бразилией.
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Давид59
1602484901
Проблема та же, что и в Зените. Некому начинать атаки. Правильно Черчесов сказал про темп. Наши - пока силы есть, могут перебегать кого угодно. Такой энергозатратный футбол это тупиковый путь.
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nik55
1602487055
усатый пора тебе уходить вместе с бомжами из сборной
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NewLife
1602487057
Что происходит со сборной, если тренер выпускает на поле весь состав синита, у кого есть российские паспорта ? Она подыхает во втором тайме и играет с отстойной Турцией вничью. Его любимец змс зюба, прошагавший всю игру, когда получает возможность убежать один на один, не смог развить скорость ракеты циркон и, чувствуя что его нагоняет турок, делает позорный нырок. А судья братушка из Словении наказывает карточкой турка. Но как ни старался судейка, нам, к сожалению, это не помогло. Единственное что может помочь, замена главного тренера, который лижет руководство и делает из сборной отстойник синита.
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vla4839
1602488566
Вопрос: кто будет побеждать с Венгрией??? Дзюба,Жирков,Караваев,Оздоев,Кузяев,Кудряшов,Миранчук- не потянут,устали. Черышев ,Газинский ,Кутепов-по своему состоянию не игроки для сборной.Если Черчесов их поставит на игру - мы не победим. Надо рисковать (риск невелик) и выпускать запасников,а трём из основы дать сыграть по 1 тайму(заменять друг друга). Какие есть предложения?
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paracetamol
1602489855
Ты зачем, лысый дуралей, Мостового выпустил, а за 2 минуты до конца заменил? Опозорил парня, я бы на его месте в твою команду больше бы не поехал!
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