Лига наций. Россия потеряла первые очки, упустив победу над Турцией

Сборная России в 3-м туре Лиги наций принимала сборную Турции и сыграла вничью 1:1.

На гол Антона Миранчука гости ответили мячом Кенана Карамана – этот гол стал для турок первым в этом розыгрыше Лиги наций.

Россияне продолжают возглавлять группу 3 Лиги B, набрав семь очков. Турция идет третьей.

Лига наций. Лига B. 3-й тур

Россия – Турция – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Миранчук, 28; 1:1 – Караман, 62.

Россия: Шунин, Семенов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов (Мостовой, 70, Фомин, 90), Миранчук (Газинский, 70), Кузяев (Черышев, 59), Дзюба.

Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир (Йокушлу), Караман (Омюр), Чалханоглу (Язиджи, 90+2), Караджа (Ундер, 46), Йылмаз (Унал, 90+3).

Предупреждения: Семенов, 40 – Ундер, 49; Кабак, 75; Чалханоглу, 85.