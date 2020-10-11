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Лига наций. Россия потеряла первые очки, упустив победу над Турцией

11 октября 2020, 23:36
119

Сборная России в 3-м туре Лиги наций принимала сборную Турции и сыграла вничью 1:1.

На гол Антона Миранчука гости ответили мячом Кенана Карамана – этот гол стал для турок первым в этом розыгрыше Лиги наций.

Россияне продолжают возглавлять группу 3 Лиги B, набрав семь очков. Турция идет третьей.

Лига наций. Лига B. 3-й тур

Россия – Турция – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Миранчук, 28; 1:1 – Караман, 62.

Россия: Шунин, Семенов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов (Мостовой, 70, Фомин, 90), Миранчук (Газинский, 70), Кузяев (Черышев, 59), Дзюба.

Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир (Йокушлу), Караман (Омюр), Чалханоглу (Язиджи, 90+2), Караджа (Ундер, 46), Йылмаз (Унал, 90+3).

Предупреждения: Семенов, 40 – Ундер, 49; Кабак, 75; Чалханоглу, 85.

Источник: «Бомбардир»
Россия Турция Миранчук Антон Караман Кенан
Комментарии (119)
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derrik2000
1602448869
Мне понравился заголовок, что, мол, УПУСТИЛИ ПОБЕДУ и ПОТЕРЯЛИ ОЧКИ. )))))))))))))))) Такое мог написать только тот, кто матч не видел. ОТСКОЧИЛИ и, притом, при ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШЕЙ игре во 2-м тайме!
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NewLife
1602448992
Судья нам много помогал, но бестолку. Черышев и Кузяев - это балласт, который ничего не дает. Зюба, как всегда, был бесполезен, ждал какой-нибудь отскок или рикошет, но на фиг нужено такое бревно. К середине второго тайма наши стали проседать, и у турок появились хорошие подходы.
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Рубинище
1602449178
Турки кроме нас ни кому и не забили, днище днищенское какое то. 2й тайм тихий ужас. замены-это вообще-слов нет..
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Боцман59rus
1602449194
С прихода усатого до них пох, ни разу не пожалел))...переживаю за молодёжку, там хоть понятен принцип попадания в команду
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polt
1602449531
После просмотра Англия-Бельгия даже 1,5-шка хорошего пива не смогла скрасить бездарнейшую инфантильную игру сборной России. Смотреть игру просерателей моментов Кузяева, Ионова, Дзюбы да и Жиркова было тошно. А по поводу наших стандартов вообще слов нет, зато нам прилетает со стандартов очень прилично. Вообщем, как и ожидалось , игры не было и нет , и ожидать игры от этого состава и тренера не приходится.
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Lilipyt
1602449547
С Венграми умерли на 75 минуте, с Турцией на 45-ой....
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knikos
1602449551
Я всё-таки думал , что чабан поменяет Дзюбу во втором тайме на Соболя. Он бы вышел на уже подуставших защитников . Дзюба устал раньше их .Хрен знает , с этими заменами . Ну а обратная замена - вообще финиш.
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portero
1602449713
Кроме матов и слов то нет.... что Изображал тренер заменами, мертвый Дзюба спит на поле, но он сук... неприкасаемый и что Жирков там всю игру делает?????
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Garrincha58
1602450957
такой у нас футбол такая и сборная и тренеришко вратаришко
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yaran56
1602480320
Судя по второму тайму избежали поражения. Не надо лукавить.
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