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    Лига наций. Россия потеряла первые очки, упустив победу над Турцией

    Сборная России в 3-м туре Лиги наций принимала сборную Турции и сыграла вничью 1:1.

    На гол Антона Миранчука гости ответили мячом Кенана Карамана – этот гол стал для турок первым в этом розыгрыше Лиги наций.

    Россияне продолжают возглавлять группу 3 Лиги B, набрав семь очков. Турция идет третьей.

    Лига наций. Лига B. 3-й тур

    Россия – Турция – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миранчук, 28; 1:1 – Караман, 62.

    Россия: Шунин, Семенов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов (Мостовой, 70, Фомин, 90), Миранчук (Газинский, 70), Кузяев (Черышев, 59), Дзюба.

    Турция: Гюнок, Челик, Кабак, Мераш, Демирал, Туфан, Текдемир (Йокушлу), Караман (Омюр), Чалханоглу (Язиджи, 90+2), Караджа (Ундер, 46), Йылмаз (Унал, 90+3).

    Предупреждения: Семенов, 40 – Ундер, 49; Кабак, 75; Чалханоглу, 85.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    11.10.2020 23:36
    Комментарии82
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      Рейтинг: +2827

      +50/-50 1 минуту назад

      Безобразно. Слов нет. Никакой игры. Беготня на поле.
      А вот Англия удивила. Играла легко, и как результат - волевая победа.

      0
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      Рейтинг: +11603

      Garrincha58 2 минуты назад

      такой у нас футбол такая и сборная и тренеришко вратаришко

      0
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      Рейтинг: +2659

      Гавроша 3 минуты назад

      Надо просто стадион поудачней выбрать - наш подойдет!

      0
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      Рейтинг: +6525

      FanatSerj 19 минут назад

      По такому не до составу и без обороны ничья за фантастику, особо как складывался второй тайм.
      Вот интересно эти тесты на ковид, что за сомнительный результат, можно как то внятнее определиться, болеет или нет?
      Уже кучу дней прошло нельзя как то заново Джикию протестровать и Фернандеса, может они всё же здоровы, а то что то УЕФА как то непонятно наших футболистов дисквалифицирует от матчей.

      2
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      Рейтинг: +2659

      Гавроша > FanatSerj 2 минуты назад

      Вся сборная заражена?

      0
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      Рейтинг: +3602

      polt 20 минут назад

      На фоне бездарной игры всей сборной во 2 тайме,что было с Мостовым не так?

      1
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      Рейтинг: +5247

      Владислав Vlad > polt 17 минут назад

      Очко за результат у чабана сузилось.)

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      Рейтинг: +10

      wladilenzhilyakov 22 минуты назад

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      Рейтинг: +530

      serglider 22 минуты назад

      Кто эти люди что играют за сборную России? Дзюба сыграл на своем уровне, Черышев еще не набрал форму, вратарь отстоял нормально! Но остальные... Это что-то с чем то((( Дрова... поленья... какой-то футбольный мусор непонятно с какой помойки найденный Черчесовым и приглащенный в сборную! Защита вообще тушите свет! Идет подача... мяч в игре... все россейские защитники стоят и смотрят догонит турок мяч или нет((( Кузяев запорол два стопроцентных голевых моментов... просто катни мяч партнеру напротив пустых ворот, нет кривоногий решил всю "славу" забрать себе... Миранчук забил гол и... пропал... Первая двадцадка футбольных сборных мира для нашей сборной это как космос! Думаем только как бы проиграть с небольшой разницей! А не так давно обыгрывали голландцев, англичан, португальцев, тех же шведов...

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      Рейтинг: +5280

      knikos > serglider 19 минут назад

      Ну нет в этой команде Аршавина , нет связки Игнашевич-Березуцкий , нет "спящего гиганта" , нет Акинфы , да мало ли кого ещё нет . Да , ещё , тренера тоже нет !

      0
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      Рейтинг: +5247

      Владислав Vlad > knikos 16 минут назад

      На счёт тренера - в точку.

      1
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      Рейтинг: +6525

      FanatSerj > knikos 6 минут назад

      Да в жопу Аршавина, есть не хуже Головин и правильный Миранчук, т.е у этой сборной есть, но не в этом матче.

      0
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      Рейтинг: +530

      serglider > knikos 6 минут назад

      Дык тренер собственно и формирует команду,.. вот по какому принципу приглашают футболистов в команду, лично для меня, загадка! Кузяев был вообще без клуба и игровой практики, Кудряшев и Семенов постоянно делают промахи в обороне... Мостового с какого перепугу взяли в сборную? Жиркова максимум хватает на один матч и то не факт... Чё хочет Черчесов добиться с этой сборной?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42285

      portero 22 минуты назад

      Кроме матов и слов то нет.... что Изображал тренер заменами, мертвый Дзюба спит на поле, но он сук... неприкасаемый и что Жирков там всю игру делает?????

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5280

      knikos 25 минут назад

      Я всё-таки думал , что чабан поменяет Дзюбу во втором тайме на Соболя. Он бы вышел на уже подуставших защитников . Дзюба устал раньше их .Хрен знает , с этими заменами . Ну а обратная замена - вообще финиш.

      5
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      Рейтинг: +12071

      derrik2000 > knikos 22 минуты назад

      А Соболева, как я понял, даже в запасе не было...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5280

      knikos > derrik2000 18 минут назад

      Да ты чё ? Вообще писец . Усатого побрить , нах !

      0
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      Рейтинг: +530

      serglider > derrik2000 15 минут назад

      Ага, за то Мостовые, Кузяевы, Кудряшевы, Семеновы, Ионовы и иже с ими имитировали бурную деятельность на поле((( Теперь сборная начнет играть в гостях, против соперников вкатившихся в сезон и это будет капец...

      1
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      Рейтинг: +12071

      derrik2000 > knikos 15 минут назад

      Не. Был. Это на Бомбардире его не было, а на Чемпионате - был. ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Lilipyt 25 минут назад

      С Венграми умерли на 75 минуте, с Турцией на 45-ой....

      5
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