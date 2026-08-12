Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на достижение Михаила Барышникова.

72-летний депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга стал самым возрастным футболистом в истории FONBET Кубка России.

Он вышел в старте «Динамо СПб» на матч с ФК «10» (2:1).

Барышников побил рекорд Медведева, который в прошлом году сыграл за «Амкал» в возрасте 70 лет.

«Очень рад за Барышникова, что он провел четыре минуты за «Динамо Спб». Однако мои 23 минуты за «Амкал» остались не достигнуты.

Буду тренироваться и режимить, чтобы не меньше 23 минут попробовать провести в 73 года», – сказал Медведев.