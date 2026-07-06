В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на вылет сборной Бразилии с чемпионата мира.

Бразильцы в 1/8 финала ЧМ-2026 проиграли Норвегии – 1:2.

За сборную играли два зенитовца – Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Левый защитник поучаствовал во всех 5 матчах, вингер лишь раз вышел на замену в ходе турнира.

«Выступление сборной Бразилии в матче с Норвегией не могло не разочаровать. Норвежцы больше владели мячом и контролировали игру, показывая лучшие образцы бразильского футбола.

Хотя, если бы Бразилия реализовала пенальти в начале встречи, Эндрик забил бы после блестящего паса Винисиуса и не было бы пары суперспасений норвежского вратаря, итог мог бы быть другим. Но, как говорится, если бы да кабы, то во рту росли грибы.

Дуглас Сантос был одним из трeх лучших бразильских игроков и не допускал пожаров на своeм фланге. Луису Энрике Анчелотти не дал проявить себя, положившись на ветеранов.

В целом бразильцам не хватило динамики, интенсивности, страсти и злости», – сказал Медведев.

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