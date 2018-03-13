Тренер «Бешикташа»: «Выйдем на игру с «Баварией», чтобы попрощаться с Лигой чемпионов»

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Сенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии». Первая игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0.

«Мы хотели выйти в следующий круг или как минимум принять участие в напряженной схватке, и большая разница в счете после первого матча не пошла всему этому на пользу. Но мы все равно постараемся добиться хорошего результата и показать свой лучший футбол.

Знаем, что «Бавария» отправилась сюда сильнейшим составом, и мы тоже поставим на игру всех лучших. Мы прощаемся с турниром в этом году, но хотим оставить хорошее впечатление с целью вернуться сюда в следующем розыгрыше», – сказал турок.

Встреча состоится 14 марта и начнется в 22:45 по Москве.