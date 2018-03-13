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    Тренер «Бешикташа»: «Выйдем на игру с «Баварией», чтобы попрощаться с Лигой чемпионов»

    Главный тренер турецкого «Бешикташа» Сенол Гюнеш поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкой «Баварии». Первая игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 5:0.

    «Мы хотели выйти в следующий круг или как минимум принять участие в напряженной схватке, и большая разница в счете после первого матча не пошла всему этому на пользу. Но мы все равно постараемся добиться хорошего результата и показать свой лучший футбол.

    Знаем, что «Бавария» отправилась сюда сильнейшим составом, и мы тоже поставим на игру всех лучших. Мы прощаемся с турниром в этом году, но хотим оставить хорошее впечатление с целью вернуться сюда в следующем розыгрыше», – сказал турок.

    Встреча состоится 14 марта и начнется в 22:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    13.03.2018 23:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 10:45

      ну хотя бы красиво хлопнуть дверью должны постараться.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:02

      К сожалению силы оказались не равны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 марта 2018, 01:09

      Когда то... тоже самое и эспаниола сказал и обыграл Милан... верте до последнего... эт как атлетико и реал атакует реал одна атака забил атлетико

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 марта 2018, 01:05

      Всё верно!Надо играть для болельщиков и за престиж клуба!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 марта 2018, 00:57

      Победы!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 марта 2018, 00:48

      Хорошей и красивой игры!

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